Trofeo Città di Maddaloni: 50 anni di corsa, storia e passione

Oltre 500 podisti celebrano l’anniversario dell’ASD Amici del Podismo tra le strade storiche: vittorie di Betti e Capua

Grande partecipazione per celebrare i 50 anni di sport e passione dell’ASD Amici del Podismo Maddaloni. La gara, sotto l’egida OPES e CONI, è stata organizzata dalla società “Amici del podismo” con il supporto del comune di Maddaloni, il patrocinio della provincia di Caserta e della Pro Loco.

La società quest’anno compie un traguardo storico, i 50 anni, le nozze d’oro con lo sport e di un progetto fatto di amicizia, condivisione, inclusione ed amore per la città.

Per celebrarli un convegno ed un pomeriggio di festa che si terranno a Maddaloni, nella sala Iorio della Biblioteca Comunale il 22 maggio prossimo, come è stato ricordato dal presidente Domenico Servidei che ha premiato atleti e categorie con l’assessore allo sport Caterina Ventrone, coadiuvato dalla giornalista Lucia Grimaldi.

Le strade antiche della città, tra monumenti, edifici storici e numerose chiese, si sono animate con le colorate canotte dei podisti. Dieci chilometri su un percorso tracciato nel tipico basolato dei centri storici, reso impegnativo da un fondo insidioso, tecnico e spesso sconnesso.

La cronaca racconta di oltre 500 atleti alla partenza: la gara, scattata alle 8:30 in punto, si è conclusa in 34’02”. A conquistare la vittoria, al termine di una sfida combattuta e avvincente, è stato Gennaro Betti della Tifata Runners, che ha tagliato il traguardo alzando le braccia al cielo, accolto da una festante cornice di pubblico. Betti ha preceduto di soli 7 secondi il diretto avversario Giacomo Capuano (Atl. Marcianise). Terzo posto per il Master 40 Valerio Adamo (Podistica Sammaritana), con il tempo di 34’54”. In campo femminile, successo netto per Katiuscia Capua (Atletica San Nicola), che con 42’00” ha conquistato in solitaria il podio rosa, esprimendo grande apprezzamento per un’organizzazione definita precisa e impeccabile. Secondo e terzo posto per l’Atletica MacaSport con Eva Teresa (42’46”) e Shirin Khosravi Beatrice (43’50”). Una giornata di sport autentico che, tra fatica e entusiasmo, ha saputo unire tradizione, agonismo e comunità nel cuore pulsante di Maddaloni.

A correre con gli atleti un gruppo di atleti in carrozzella accompagnati dall’associazione “Sogno attivo” e dall’ANFI SPORT. Una partecipazione nell’ottica dell’inclusione, caratteristica distintiva di questa manifestazione.

Grande partecipazione ma soprattutto grande soddisfazione degli organizzatori e plauso degli atleti per la macchina organizzativa impeccabile, frutto di esperienza e della sinergia tra la società, le istituzioni e le associazioni del territorio.

Presente a dare lo start, come da tradizione, e alle premiazioni l’assessore allo sport Caterina Ventrone che ha dichiarato: “Questa iniziativa non è solo un evento sportivo ma una tradizione che appartiene al cuore della comunità di Maddaloni. E lo dimostra la presenza non solo degli atleti che hanno partecipato numerosi dalla Campania e anche da altre regioni, ma soprattutto la presenza di tanti cittadini che hanno voluto essere stamattina qui con noi. Ed io oggi, non solo sono orgogliosa, ma emozionata per questa mattinata che abbiamo vissuto insieme. Energia, passione, amore per lo sport e per Maddaloni, questo abbiamo respirato oggi qui. Questa gara è tradizione, memoria, festa cittadina attuale e impegno per il futuro.”

L’appuntamento è quindi per il 22 maggio, per raccontare le origini di questa storia e progettare il futuro, ancora una volta, insieme, sotto il segno dello sport.