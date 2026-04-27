Premio Letterario Nazionale “L’Inedito XVIII edizione”: a Morra De Sanctis la cultura tra tradizione e innovazione.

Un evento dal sapore internazionale ormai radicato sul territorio che continua a celebrare, nel segno di Francesco De Sanctis, delle location straordinarie del territorio irpino. Quest’anno il premio ha scelto la patria natia del genio letterario irpino svolgendosi nel Castello Biondi di Morra De Sanctis. Il convegno dedicato all’80° anniversario del voto alle donne ha rappresentato un passaggio cruciale, arricchito dagli interventi di figure di spessore come la sociologa e scrittrice Luisa Festa, la filosofa Ester Basile, la stessa sindaca Fiorella Caputo e la scrittrice Neria De Giovanni, con il coordinamento di Floriana D’Ambrosio. Protagonisti della manifestazione il merito e l’impegno degli autori irpini. Tra le premiazioni della serata spicca l’autrice Chiara Maria Guarino, nella sezione “poesie” con il prestigioso riconoscimento “PREMIO BACINO IDROGRAFICO DEL CALORE”. “Sono molto contenta dell’obbiettivo raggiunto perché ciò significa che i miei sentimenti sono entrati a contatto con qualche anima simile alla mia. E spero che questi concorsi diano sempre di più la possibilità di emergere ai ragazzi come me. Io ho diciassette anni quindi mi sento un po’ di rappresentare il lato generazionale che al giorno d’oggi viene preso poco sul serio. Inoltre mi auguro che le mie parole possano essere rifugio per tanti giovani che soffrono e non sanno come esprimersi. Dunque il mio obiettivo finale è fare in modo che gli altri si sentano compresi.” La Guarino frequenta il quarto anno del liceo delle scienze umane di Frigento. Una giovanissima irpina che si è distinta già molte volte per le sue capacità artistiche e sportive. Ha già vinto svariate medaglie negli sport da combattimento. Un terzo posto nel 2022 nella competizione italiana di boxe categoria school girl a Cuneo. Una medaglia d’argento nel primo girone dei campionati regionali del 2025, invece nel secondo girone dello stesso campionato, è arrivata prima nella categoria junior. Sul fronte artistico è stata selezionata due volte con due poesie da Dantebus e premiata per l’intensità del testo delle sue poesie. Una Irpina DOC davvero determinata nel raggiungere i suoi obiettivi che ha già dimostrato di aver capacità e visione in ambito umanistico e non solo. Non possiamo che augurarle un futuro radioso.