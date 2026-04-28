Operaio ferito gravemente in cantiere nel Salernitano

Operaio sessantenne gravemente ferito. È accaduto a Rofrano, in provincia di Salerno. L’uomo è rimasto vittima di un incidente sul lavoro ed è stato trasportato d’urgenza all’ospedale Luigi Curto di Polla in condizioni critiche. È arrivato al pronto soccorso con un corpo di ferro conficcato nell’addome. I sanitari hanno eseguito gli accertamenti diagnostici e lo hanno sottoposto a un delicato intervento chirurgico. Attualmente il paziente è ricoverato in prognosi riservata e resta sotto stretta osservazione nel reparto di terapia intensiva. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri, che hanno avviato le indagini per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente. L’episodio si sarebbe verificato in un cantiere edile della zona. Sono in corso ulteriori accertamenti anche per verificare il rispetto delle norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e accertare eventuali responsabilità. Nelle prossime ore potrebbero emergere nuovi dettagli utili a chiarire quanto accaduto.