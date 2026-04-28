Manifestazione in piazza Ruggiero per il “Lavoro Dignitoso” nell’era dell’intelligenza artificiale

CASERTA – Sarà Piazza Ruggiero ad ospitare, venerdì 1° maggio a partire dalle ore 10:00, la manifestazione provinciale unitaria per la Festa dei Lavoratori 2026. A promuoverla, le tre confederazioni sindacali CGIL, CISL e UIL di Caserta, con un tema che riflette le trasformazioni in atto nel mondo del lavoro: Lavoro Dignitoso. Contrattazione, nuove tutele e nuovi diritti per l’Italia che cambia nell’era dell’intelligenza artificiale.

La scelta del tema non è casuale. In una provincia che fa ancora i conti con caporalato, contratti pirata e bassi salari, l’avanzata dell’intelligenza artificiale nei processi produttivi pone questioni urgenti: chi governa la transizione, con quali regole e a vantaggio di chi. Per i sindacati, senza una contrattazione aggiornata, il rischio è che la digitalizzazione si traduca in ulteriore precarizzazione anziché in opportunità.

La mattinata prevede gli interventi di delegate e delegati sindacali del territorio, seguiti dalle conclusioni dei tre leader provinciali: Sonia Oliviero, Segretaria Generale CGIL Caserta, Nicodemo Lanzetta, Segretario Generale CISL Caserta, e Pietro Pettrone, Coordinatore Territoriale UIL Caserta.

L’appuntamento è aperto a lavoratori, studenti e pensionati.