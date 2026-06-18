Nuovo appuntamento con Oscata InVita. Exeperience terapeutica con la mietitura.

Riceviamo dall’associazione e pubblichiamo.

La raccolta del grano non era semplicemente un’attività agricola, un passo di un processo produttivo, un lavoro necessario per assicurarsi l’annata. La mietitura era anche e soprattutto un evento collettivo in cui la fatica era accompagnata dal canto, dove lo sforzo era intervallato dal buon cibo, apprezzato da lavoratori forestieri che si univano a quelli locali per onorare la Stagione, ovvero il periodo dell’anno in cui dalle masserie ai campi uomini, donne, bambini si spostavano come formiche per ammassare il grano e riempire i granai per l’inverno. Per onorare questo rito, Oscata inVita presso l’Ecuru – Ecomuseo delle Cucine Rurali, organizza la MIETITURA “TERAPEUTICA”, perchè c’è ancora voglia di stare insieme e vivere con spirito di convivialità le ritualità di un tempo.

Di seguito il programma:

Sabato 27 giugno, ad Oscata, ecco il programma:

16:30 accoglienza nella piazzetta di Oscata.

17:00 mietitura terapeutica.

19:30 cena del mietitore.

Quota di partecipazione: 15 euro.

Iscrizione obbligatoria,

Cel: 3396714738.

Email: oscatainvita@gmail.com