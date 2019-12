Nuovo arresto di un pusher alla Rotonda Ovest, il senegalese D.M.N. trovato in possesso di 40 gr. di hashish

SAN NICOLA LA STRADA – Nuovo splendido intervento degli uomini della Benemerita nella piazza di spaccio alla Rotonda Ovest. Infatti, i Carabinieri della Sezione Radiomobile (N.O.R.M.) della Compagnia di Marcianise, durante un servizio di prevenzione e repressione dei reati in materia di stupefacenti, appositamente predisposto nell’emiciclo ovest della villa comunale di quel comune, hanno tratto in arresto per detenzione ai fini di spaccio D.M.N., cl. 93 del Senegal, in Italia senza fissa dimora.



L’uomo approfitta della vegetazione presenta nella villa comunale per tenere occultate bustine di droga ed anche per la scarsa illuminazione notturna. L’uomo, sottoposto a perquisizione personale è stato trovato in possesso di 7 dosi di sostanza stupefacente del tipo “Hashish”, per un peso complessivo di gr. 40 circa, nonché della somma contante di €10,00, ritenuta provento dell’attività illecita. L’arrestato, verrà giudicato con rito direttissimo.