Nuovo asse Campania-Iran per l’agricoltura

L’ambasciatore dell’Iran, Mohammad Reza Sabouri, ha visitato la sede di Coldiretti Campania per incontrarne il presidente regionale Ettore Bellelli.

Le tematiche al centro del colloquio sono state le nuove tecnologie applicate all’agricoltura, soprattutto in riferimento alla prevenzione del dissesto idrogeologico.

Il tema della siccità e dei cambiamenti climatici è sempre più presente in Iran, per questo il rilevante Know-how – vale a dire quel complesso di conoscenze ed esperienze tecniche utili al conseguimento di un miglioramento tecnico qualitativo o quantitativo dei processi di produzione, ma anche dello sviluppo delle ricerche e del perfezionamento dei controlli – sviluppato attualmente nella nostra regione è stato motivo di grande interesse per la collaborazione tra i due paesi.

In tale contesto il presidente Benelli ha evidenziato l’importanza delle collaborazioni intraprese con l’università Federico II soprattutto tramite il progetto Agritech, che vede il connubio tra mondo agricolo e tecnologia.

L’ambasciatore Sabouri ha sottolineato l’importanza in Iran del valore del lavoro agricolo: “Non a caso – ha detto – in Iran si insegna nelle scuole”, dove già a partire dai 7 anni si spiega ai bambini l’importanza della produzione del pane, non solo come alimento primario ma anche come opportunità di lavoro.

In programma nel futuro sono previsti incontri culturali e scambi commerciali tra Campania ed Iran.