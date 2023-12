L’ordine del giorno alla camera, presentato dai parlamentari Gianpiero Zinzi, Marco Cerreto, Gimmi Cangiano e Stefano Graziano, valuta il finanziamento della statale 700 e per la sua corretta viabilità, per la risoluzione della varie problematiche, che collegano Maddaloni a Santa Maria Capua Vetere.

La soluzione indicata dai parlamentari casertani è la costruzione di una seconda corsia per senso di marcia, necessaria ad evitare incidenti stradali lungo l’arteria.

<<C’è l’impegno del Governo a valutare il finanziamento di un progetto di fattibilità tecnica ed economica per risolvere definitivamente i problemi di viabilità della strada statale 700 e abbattere drasticamente il numero di incidenti, anche mortali, che ogni anno si verificano >>- ha sostenuto il deputato della Lega Gianpiero Zinzi, primo firmatario dell’Odg- <<Un impegno per il nostro territorio che, grazie ad un ordine del giorno approvato oggi alla Camera, ha visto il via libera del Governo. Parliamo di un asse viario strategico per l’economia locale, frequentato da tantissimi pendolari e che per Caserta e la sua provincia rappresenta una vera e propria tangenziale, attraversando le città di Maddaloni, Casagiove, San Prisco, Casapulla, Curti e Santa Maria Capua Vetere, per un percorso di circa 16,7 chilometri. Un provvedimento che ritenevamo urgente e doveroso e che si aggiunge al grande lavoro di questo Governo che, grazie alla Lega e all’impegno del ministro Salvini, sta portando avanti per le infrastrutture del nostro Paese, prevedendo la messa in sicurezza e interventi di ammodernamento di strade e porti>>- ha poi concluso.