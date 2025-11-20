Oro Nero. La trattoria contemporanea con il cuore nella tradizione culinaria campana

Nel cuore di Caserta ha preso vita una nuova avventura gastronomica che porta la firma di Massimo Di Rosa, imprenditore con trent’anni di esperienza nel mondo della ristorazione. Dopo il successo di Maddaloni, ha scelto di aprire un secondo locale con lo stesso nome, Oro Nero, ma con una veste diversa. Non è solo Oro Nero, ma Trattoria “Oro Nero”. Una parola semplice, dal sapore quasi antico ormai, ma che racchiude la filosofia di questo locale, dall’aspetto contemporaneo, con una proposta culinaria che ci riporta all’infanzia, ai nonni, alle domeniche tutti insieme, ai profumi che arrivavano dalla cucina al risveglio domenicale, alla poesia che passa attraverso i ricordi e ritorna nei piatti che si possono gustare qui.

Se a Maddaloni l’atmosfera richiama un’impronta più classica, a Caserta il locale si presenta con uno stile contemporaneo, elegante e accogliente, pur mantenendo salda la sua anima legata alla tradizione campana.

La cucina, affidata allo chef Giampaolo, è un omaggio ai sapori autentici della nostra terra, rivisitati con cura e rispetto. Ogni piatto racconta una storia, quella delle ricette tramandate di generazione in generazione, che qui ritrovano nuova vita senza perdere la loro genuinità.

Il vero fiore all’occhiello è il Pranzo della domenica, un appuntamento che richiama la convivialità delle tavole familiari. Sedersi da Oro Nero significa ritrovare il profumo del ragù che cuoce lentamente, la delicatezza della Genovese, la ricchezza del “tianiello” di carne nel sugo con braciole, cotiche e polpette, piatti che sanno di casa e che si accompagnano a un buon bicchiere di vino proveniente dai vigneti campani.

L’esperienza non si limita al gusto: l’accoglienza cordiale e informale di Pasquale fa sentire ogni ospite a proprio agio, come se fosse parte di una grande famiglia.

A rendere l’atmosfera ancora più speciale c’è la musica dal vivo, che diventa la colonna sonora del pranzo con le note delle canzoni italiane e delle melodie classiche napoletane.

Oro Nero a Caserta è più di un ristorante: è un luogo dove la tradizione incontra la modernità, dove il piacere della buona cucina si fonde con il calore umano e con la bellezza di momenti condivisi. È la scelta ideale per chi ama ritrovare i sapori autentici della Campania in un contesto raffinato ma familiare, capace di trasformare ogni domenica in una festa di gusto e convivialità.

I canali social della trattoria sono i seguenti :

Tik Tok :

https://www.tiktok.com/@oronerocaserta?_r=1&_t=ZN-91YLPGk66Eg

INSTAGRAM :

https://www.instagram.com/oronerocaserta2025?igsh=MXN3aTZ4ejR6Z3c0Zg==

La trattoria “Oro Nero” si trova a Caserta in Piazza Correra n. 13 (angolo via Vico)

Per info e prenotazioni, anche per eventi e feste private scrivere E/O chiamare Pasquale 334 3257226 o Massimo 339 7553944