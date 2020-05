PARI OPPORTUNITA’: la citta’ di CASERTA celebra la GIORNATA INTERNAZIONALE contro l’OMOLESBOTRANSBIFOBIA

Caserta. Il 17 maggio ricorre IDAHOTB, la Giornata Internazionale contro l’omolesbotransbifobia. Da quando nel 2004 l’attivista Louis George Tin, curatore del Dictionnaire de l’homophobie, l’ha ideata come protesta contro l’omofobia, questa ricorrenza si è arricchita progressivamente di significati, è stata fatta propria dall’Unione Europea e dalle Nazioni Unite, diventando un appuntamento importante per stigmatizzare tutte le forme di discriminazione basate sul genere sessuale.

“La scelta del 17 maggio – afferma Lucia Monaco, Assessore alla Cultura e alle Pari opportunità del Comune di Caserta- fu particolarmente significativa, poiché in quella data, solo quattordici anni prima, l’Organizzazione mondiale della Sanità aveva eliminato l’omosessualità dalla lista delle malattie mentali”.

La Città di Caserta aderisce a RE.A.DY, la Rete nazionale delle Pubbliche Amministrazioni contro le discriminazioni per orientamento sessuale e identità di genere.

“È una adesione convinta– continua Lucia Monaco– Violenza e discriminazione sono purtroppo all’ordine del giorno; nonostante siano stati compiuti passi in avanti, ancora non abbiamo una organica legislazione nazionale per il contrasto alla omolesbobitransfobia. C’è ancora tanto lavoro da fare, anche a livello individuale. Se la nostra cultura, la nostra civiltà giuridica è incentrata sul principio di uguaglianza sancito dalla Costituzione e dalla Carta dei diritti fondamentali dell’UE, ognuno di noi deve essere in prima linea nel promuovere la cultura dell’inclusione e del rispetto di ogni differenza; ognuno di noi deve impegnarsi ad utilizzare un linguaggio inclusivo e a tradurre le idee in comportamenti quotidiani”.

La campagna di RE.A.DY – nell’emergenza del Covid 19 – quest’anno si svolge on line, in collaborazione con il Lovers Film Festival, diretto da Vladimir Luxuria e il Museo Nazionale del Cinema di Torino.

Il 17 maggio, dalle 9 fino alle 24 sul sito di Lovers (https://www.loversff.com) e tramite i canali social del festival saranno trasmessi film sulle tematica LGBT e testimonianze di personaggi del mondo della cultura, dello spettacolo e dell’attivismo.