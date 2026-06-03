Parole e musica al museo campano

Sabato 6 giugno 2026 per Capua il Luogo della Lingua festival al Museo Campano, una serata che unisce letteratura e musica.

Ore 18.00, presentazione di “Cesto dei pensieri” di Christian Petrella (AttraVerso), un intreccio di parole e immagini che attraversa l’anima e la realtà, alla ricerca della verità nei molteplici paesaggi interiori dell’essere umano.

Ore 20.00, il cortile del Museo Campano ospita lo showcase live dei Furià.

Nati dall’incontro tra cultura partenopea e groove funk, i Furià portano sul palco un sound originale che fonde funk, rock e pop con testi in napoletano e racconti di vita autentici. Una miscela di ritmo, energia e identità mediterranea. Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria, cell. 352 037 3767