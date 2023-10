PARTITO, STAMATTINA, IL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA A CASAGIOVE

Il servizio è temporaneamente affidato alla ditta “La Mediterranea”

Oggi è un giorno importante per gli studenti degli istituti materni statali e alcune classi della scuola primaria Aldo Moro: ha preso il via il servizio di refezione scolastica.

L’istituzione di un servizio di refezione scolastica è un passo fondamentale per garantire una corretta alimentazione ai più giovani. È noto quanto una dieta equilibrata influisca positivamente sul rendimento scolastico e sulla salute fisica e mentale degli studenti.

Per garantire l’avvio tempestivo del servizio, è stata affidata temporaneamente la gestione a “La Mediterranea”, un’azienda con esperienza nel settore della ristorazione collettiva che ha gestito positivamente il servizio Tino allo scorso anno. Nel trattempo, si stanno svolgendo le Tasi preparatorie per la nuova gara di appalto che permetterà di selezionare un partner a lungo termine garantendo sempre la continuità di un servizio di refezione scolastica di qualità

Un servizio di rilievo, quello della refezione scolastica, che mensilmente prevede la somministrazione di più di 4.000 pasti.

L’avvio del servizio di refezione scolastica non è solo una buona notizia per gli studenti e le loro

Tamiene ma anche per la comunita nel suo complesso. un adeguata alimentazione del bambini rappresenta un investimento nel futuro, promuovendo la crescita di individui sani e ben preparati per affrontare le sfide del mondo moderno.