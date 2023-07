Partono per le vacanze senza biglietto aggrediscono il controllore

Sei ragazzi italiani che viaggiavano senza biglietto sul Leonardo Express, il treno che collega la Stazione Termini di Roma all’aeroporto di Fiumicino, quando il capotreno ha chiesto loro il titolo di viaggio, hanno ammesso di non esserne in possesso.

L’aggressione:

Hanno iniziato un’animata discussione con il ferroviere e dalle parole sono passati ai fatti. Due componenti del gruppo di vacanzieri hanno aggredito il controllore, iniziando a picchiarlo con calci e pugni. Il malcapitato, prima di andare in ospedale, ha trovato rifugio nella cabina del macchinista. Arrivati all’aeroporto di Fiumicino, i sei violenti hanno tentato di allontanarsi per raggiungere l’imbarco per le Canarie dove erano diretti, ma la Polfer, avvisata immediatamente dell’accaduto, li ha individuati e identificati.

Il controllore in ospedale ma la Polfer li ha lasciati partire

La polizia ferroviaria li ha lasciato partire lo stesso per le loro vacanze estive. Quindi, il “contrattempo” non ha impedito a questi ragazzi violenti di godersi le vacanze. Mentre il capotreno, un 46enne con 15 anni di esperienza, recatosi al pronto soccorso, è stato dimesso con una prognosi di 7 giorni per le ferite riportate sullo zigomo e sul volto. Sull’incidente sono in corso indagini che cercheranno di ricostruire con più chiarezza la vicenda, anche attraverso la visione delle telecamere di videosorveglianza interne al treno