Party del Sorriso, Villa Domi da tutto esaurito: Premio Anima d’Oro a Gianni Improta

NAPOLI – Successo straordinario per la dodicesima edizione del “Party del Sorriso”, l’evento dedicato alla solidarietà e all’inclusione ideato e condotto da Angelo Iannelli, che ha registrato il tutto esaurito a Villa Domi richiamando circa mille persone da tutta la Campania. La manifestazione, organizzata dall’Associazione Vesuvius A.P.S. e dedicata al ricordo di Lorenza Licenziati, ha avuto come protagonisti assoluti i “Ragazzi Speciali”, premiati e applauditi nel corso della serata. Tra i momenti più emozionanti l’esibizione di Francesca Catalano, giovane non vedente e neolaureata, che ha interpretato un brano di Pino Daniele conquistando il pubblico. Grande spazio anche alla moda con le sfilate delle creazioni firmate da Accademia Maria Mauro, Mirre Macramè, Lorenza Pizza, Anna Paola Couture e Olimpia Iodice. Applausi e commozione per la consegna del Premio Anima d’Oro a Gianni Improta, storico capitano del Napoli, omaggiato per le sue qualità umane e il suo impegno sociale. L’ex calciatore ha sorpreso i presenti esibendosi sul palco con “M’arricord”, brano a lui dedicato dal maestro Enzo Di Domenico. La serata ha ospitato numerosi volti noti del mondo dello spettacolo e della cultura, esibizioni artistiche, danza e musica popolare con la paranza “Vesuvius”, oltre a un percorso enogastronomico che ha celebrato le eccellenze campane. “È stata una serata stupenda che ha valorizzato il sociale in un contesto di arte, moda e cultura”, ha dichiarato emozionato Angelo Iannelli. Il sipario è calato tra brindisi, taglio della torta e spettacolari fuochi d’artificio sul Golfo di Napoli, suggellando un’edizione da record all’insegna del sorriso e della solidarietà.

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