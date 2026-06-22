Passaggi di consegne al Rotary Club

Il 21 giugno 2026 a Villa Ai Monti il Rotary Club Sessa Aurunca ha ufficialmente aperto l’anno rotariano 2026–2027 con la tradizionale e partecipata cerimonia di Passaggio delle Consegne dal Presidente uscente Mario Passaro al Presidente entrante Gianluca Di Matteo, una serata carica di significato e di spirito rotariano che ha visto la presenza delle principali autorità distrettuali del Distretto 2101 tra cui l’AG incoming Giuseppe Valente, il Tesoriere Distrettuale Antonio Nuzzolo, il Facilitatore di Zona Guglielmo Venditti, il Prefetto Distrettuale Luigi Pane e il Presidente della Commissione Finanze Giuseppe Luberto del Rotary Club Caserta Terra di Lavoro, oltre ai presidenti e past president dei club ospiti Raffaele Costanzo del RC Aversa Terra Normanna, Attilio Costarella del RC Alto Casertano Piedimonte Matese, Davide Piro del RC Capua Antica e Nova e Vincenzo Magnetta Past President del RC Caserta Reggia, con la partecipazione anche delle istituzioni del territorio rappresentate da Adolfo De Petra, Presidente del Parco Regionale Roccamonfina – Foce del Garigliano, e da una delegazione della Polizia di Stato composta dalla dott.ssa Katia Zingarelli, dall’Ispettore Lorenzo Vingione e dal Sovrintendente Angelo Izzo, i quali in segno di collaborazione istituzionale hanno invitato il Club al concerto “La Terra SiCura” della Banda Musicale della Polizia di Stato in programma il 22 giugno 2026 alle ore 20:30 con ingresso libero alla Reggia di Caserta in Piazza Carlo di Borbone, un appuntamento che unisce musica, sicurezza e territorio e che conferma ancora una volta l’impegno del Rotary Club Sessa Aurunca nel promuovere valori di servizio, cultura e vicinanza alla comunità per l’intero anno rotariano.

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