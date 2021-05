Passione giornalismo: a lezione con Belvederenews

Si è svolta oggi un’altra stimolante lezione del corso di scrittura giornalistica ideato e organizzato dalla testata giornalistica Belvederenews nella sede di Maddaloni.

I docenti Adriana Caprio e Gabriele Luberto hanno introdotto con entusiasmo, cura e precisione nozioni fondamentali per la trascrizione di un articolo.

Dapprima è stato posto l’accento da entrambi su cosa sia la notizia e quale sia lo stile corretto da utilizzare per esporla, in seguito si è parlato dei criteri di notiziabilità fondamentali per aggiornare la collettività in modo corretto, etico e sobrio su ciò che accade.

In un secondo momento c’è stata anche la possibilità, ad opera degli studenti, di interfacciarsi ai professori durante la lezione ponendo domande e curiosità sul mondo giornalistico e sulle sue caratteristiche.

L’interscambio di nozioni è stato proficuo ed interessante: si è messa in luce l’importanza della veridicità dei fatti e della prontezza del bravo giornalista il quale deve intervenire prontamente sul posto testimoniando ciò che accade in modo impersonale, vero e dettagliato.

La giornata ha riscosso successo: il prossimo appuntamento è programmato per Giovedì sempre a Maddaloni e vedrà ospite un professionista la cui identità sarà svelato nel prossimo articolo.