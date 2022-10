Patrizia Papa presenta “Respiro di madre”

Caserta – “Barbara, quarantacinque anni, madre solista, fa il cardiologo all’ospedale di Caserta. Il lavoro e Jacopo, il figlio di sei anni, sono tutto per lei…” recita così l’incipit della seconda di copertina di RESPIRO DI MADRE di Patrizia Papa, Morellini Editore, marzo 2022.

Una vicenda familiare ambientata a Caserta che ponel’accento sulle ripercussioni sociali della malattia e sulledolorose conseguenze dell’avvelenamento ambientale.

Il testo sarà presentato per la prima volta a Caserta venerdì 14 ottobre presso il Circolo Nazionale di Piazza dante alle ore 19.00.

Dopo i saluti del sindaco Carlo Marino e della professoressa Monaco referente del “Patto per la Lettura” Città di Caserta, incontreranno l’autrice: Adele Vairo, dirigente scolastico Campus Manzoni e Mariamichela Formisano, giornalista; letture di Brillante Massaro. La vendita dei testi sarà a cura di Achille Callipo della Libreria Pacifico.

Sostengono l’iniziativa: Patto per la Lettura Città di Caserta, Città che Legge, Liceo Statale Manzoni, Capua Il Luogo della Lingua Festival, Associazione Culturale Architempo, Informazione Cultura e Spettacolo.

Patrizia Papa è nata a Caserta, dove vive da sempre. Studi classici, laurea magistrale in Lingue e Letterature Moderne Europee e Americane. Si divide fra la passione per la narrativa – Gente di provincia il titolo del romanzo d’esordio – e la scrittura per il cinema e per il teatro, con un occhio sempre attento al territorio. Insegna lingua e letteratura inglese. Tiene corsi di scrittura creativa e di sceneggiatura presso le scuole e le università. Si occupa di correzione di bozze e di editing, oltre che di traduzione letteraria.