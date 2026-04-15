Perquisizioni al San Carlo, la Guardia di Finanza indaga su 11 persone

Terremoto al Teatro San Carlo di Napoli.

Oggi i Finanzieri hanno eseguito perquisizioni al famoso teatro.

Figurano 11 indagati e i reati ascritti (truffa, peculato e falso) sono relativi alla passata gestione.

Nomi eccellenti tra gli indagati: l’ex sovrintendente Stephane Lissner e l’ex direttore generale Emmanuela Spedaliere.

La Procura di Napoli, attraverso un decreto, ha autorizzato le perquisizioni e il sequestro dei telefoni degli indagati.

Sono emerse prove documentali, acquisite.

Le indagini sono gestite dalla Procura di Napoli, in collaborazione con il nucleo di polizia economico finanziaria della Guardia di Finanza di Napoli.