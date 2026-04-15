Condanna definitiva: Carabinieri arrestano 78enne

Intervento dei Carabinieri del Reparto Territoriale di Mondragone nella serata di ieri, 14 aprile, quando i militari hanno dato esecuzione a un provvedimento definitivo dell’autorità giudiziaria, rintracciando e arrestando un uomo presso la propria abitazione.

Si tratta di un 78enne del posto, già noto alle forze dell’ordine, destinatario di un ordine di esecuzione di pene concorrenti emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Ufficio Esecuzioni Penali.

Il provvedimento scaturisce da diverse vicende giudiziarie maturate nel corso degli anni. In particolare, l’uomo è stato riconosciuto colpevole di reati che vanno dalla sottrazione di beni sottoposti a sequestro, a episodi di riciclaggio e falsità ideologica, fino a un tentato furto aggravato in concorso. Fatti commessi tra il 2010 e il 2018 in diverse località tra Campania e Lazio.

Per tali reati, la pena complessiva stabilita dall’autorità giudiziaria ammonta a oltre cinque anni di reclusione, precisamente 5 anni e 1 mese, oltre al pagamento di una multa pari a 5.950 euro.

I Carabinieri hanno raggiunto l’uomo nella sua abitazione a Mondragone, dando esecuzione al provvedimento senza particolari criticità. Al termine delle formalità di rito, il 78enne è stato tradotto presso la casa circondariale di Santa Maria Capua Vetere, come disposto dall’autorità giudiziaria competente.