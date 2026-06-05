Pineta Grande: rischio chiusura del Pronto Soccorso: lavoratori e cittadini in sit-in davanti all’Asl

Caserta – venerdì 5 giugno davanti agli uffici dell’Asl di Caserta si terrà un sit-in organizzato da lavoratori e cittadini per chiedere risposte sulla situazione del Pronto Soccorso del Pineta Grande Hospital di Castel Volturno. L’iniziativa – recita una nota delle OoSs – arriva dopo l’allarme lanciato dalla struttura, che ha paventato il rischio di sospensione dell’attività emergenziale in assenza di un accordo sul contratto 2026 e sul riconoscimento delle prestazioni di emergenza-urgenza.

Il sit-in punta a richiamare l’attenzione delle istituzioni su una vertenza che riguarda non soltanto l’ospedale, ma anche la tenuta dell’assistenza sanitaria sul territorio, in un periodo particolarmente delicato alla vigilia della stagione estiva.