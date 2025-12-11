Pink Life Magazine porta il glamour consapevole all’Agorà Morelli

Napoli, 11 dicembre 2025 – È Pink Life Magazine a firmare l’appuntamento di questa sera all’Agorà Morelli, con One GlowNight, un evento che intende ridefinire il significato di glamour e moda. La rivista napoletana, da anni impegnata nel raccontare il mondo del lifestyle e della bellezza, si conferma così non solo testata editoriale, ma vero e proprio motore culturale capace di trasformare la moda in linguaggio sociale. La scelta di un luogo come l’Agorà Morelli, ricavato dalla Grotta Borbonica, sottolinea la volontà di unire tradizione e innovazione, radicamento e apertura. Pink Life Magazine non propone semplicemente una passerella, ma un laboratorio di immaginario che intreccia estetica, sostenibilità e responsabilità. Dietro ogni abito e ogni performance ci sono filiere, professioni e creatività che la rivista ha deciso di portare al centro della scena, restituendo al glamour la sua dimensione di lavoro e cultura. Il titolo dell’evento, Shine your Glow!, richiama l’idea di una bellezza che illumina percorsi di vita e relazioni. È la cifra di un approccio critico e consapevole che Pink Life Magazine ha scelto di adottare: la moda non come consumo effimero, ma come occasione di inclusione, di giustizia ambientale e di valorizzazione del lavoro. La sostenibilità evocata non resta un concetto astratto, ma diventa sfida concreta: tutelare i materiali, garantire condizioni dignitose per chi lavora, promuovere filiere etiche. Con One Glow Night, Pink Life Magazine ribadisce il suo ruolo di protagonista nel panorama culturale e creativo italiano. Napoli diventa teatro di un evento che va oltre la mondanità, restituendo alla moda il suo valore di racconto sociale e collettivo. È un segnale forte: il glamour può essere consapevole, inclusivo e capace di costruire un nuovo immaginario condiviso.