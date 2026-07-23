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UpStories in visita al Giffoni Film Festival accolto dal Fondatore Claudio Gubitosi.

UpStories in visita alla quinta giornata del Giffoni Film Festival.

Di Redazione

Nella giornata del 21 luglio, una delegazione del team di UpStories è stata ospite della manifestazione dedicata a ragazze e ragazzi, prendendo parte alle attività in programma presso la Multimedia Valley di Giffoni Valle Piana. L’invito è arrivato direttamente dal direttore e fondatore del Giffoni Film Festival, Claudio Gubitosi, già ospite e protagonista di UpStories Festival lo scorso maggio a Caiazzo, dove aveva incontrato centinaia di giovani raccontando la propria esperienza e il valore della partecipazione delle nuove generazioni. LʼAmministrazione Comunale della città di Caiazzo e il Direttivo dibUpStories ha immediatamente accolto la possibilità di partecipare al GFF, mettendo a disposizione dei ragazzi il trasporto gratuito verso Giffoni Valle Piana. Nel corso della giornata, il team di UpStories ha avuto l’opportunità di partecipare a incontri, workshop e momenti di approfondimento dedicati ai giovani e alla comunicazione, dal workshop sul doppiaggio con Alex Polidori e Gabriele Patriarca, agli incontri con Walter Veltroni, Davide Avolio, Mattia Furlani, Jenny Serpi e Francesca Michielin, protagonisti di appuntamenti dedicati a cinema, sport, musica e nuove forme di comunicazione. Particolarmente significativo è stato il momento di confronto tra la delegazione di UpStories e Claudio Gubitosi e del loro incontro sul Photocall ufficiale. Un’occasione per ritrovarsi dopo l’esperienza vissuta a Caiazzo e per condividere riflessioni sul ruolo dei giovani nella costruzione di progetti culturali capaci di generare valore per i territori. “La presenza al Giffoni Festival rappresenta un’ulteriore tappa del percorso di crescita di UpStories, nato con l’obiettivo di valorizzare il protagonismo giovanile attraverso cultura, formazione e partecipazione attiva. Un’esperienza che conferma la volontà del progetto di costruire relazioni con realtà nazionali che da anni investono sulle nuove generazioni, rafforzando una rete di collaborazioni e opportunità per i ragazzi del territorio e non soloˮ, dichiarano i co-fondatori Giuseppe Di Sorbo ed Elisabetta Daniele. Un ringraziamento al fondatore Claudio Gubitosi per lʼinvito, a tutto lo Staff per lʼaccoglienza e la disponibilità dimostrate e al Sindaco della città di Caiazzo Stefano Giaquinto e alla sua amministrazione comunale che ha garantito trasporto gratuito a tutti i ragazzi presentiˮ, concludono.