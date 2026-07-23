UpStories in visita al Giffoni Film Festival accolto dal Fondatore Claudio Gubitosi.

Nella giornata del 21 luglio, una delegazione del team di UpStories è stata ospite della manifestazione dedicata a ragazze e ragazzi, prendendo parte alle attività in programma presso la Multimedia Valley di Giffoni Valle Piana. L’invito è arrivato direttamente dal direttore e fondatore del Giffoni Film Festival, Claudio Gubitosi, già ospite e protagonista di UpStories Festival lo scorso maggio a Caiazzo, dove aveva incontrato centinaia di giovani raccontando la propria esperienza e il valore della partecipazione delle nuove generazioni. LʼAmministrazione Comunale della città di Caiazzo e il Direttivo dibUpStories ha immediatamente accolto la possibilità di partecipare al GFF, mettendo a disposizione dei ragazzi il trasporto gratuito verso Giffoni Valle Piana. Nel corso della giornata, il team di UpStories ha avuto l’opportunità di partecipare a incontri, workshop e momenti di approfondimento dedicati ai giovani e alla comunicazione, dal workshop sul doppiaggio con Alex Polidori e Gabriele Patriarca, agli incontri con Walter Veltroni, Davide Avolio, Mattia Furlani, Jenny Serpi e Francesca Michielin, protagonisti di appuntamenti dedicati a cinema, sport, musica e nuove forme di comunicazione. Particolarmente significativo è stato il momento di confronto tra la delegazione di UpStories e Claudio Gubitosi e del loro incontro sul Photocall ufficiale. Un’occasione per ritrovarsi dopo l’esperienza vissuta a Caiazzo e per condividere riflessioni sul ruolo dei giovani nella costruzione di progetti culturali capaci di generare valore per i territori. “La presenza al Giffoni Festival rappresenta un’ulteriore tappa del percorso di crescita di UpStories, nato con l’obiettivo di valorizzare il protagonismo giovanile attraverso cultura, formazione e partecipazione attiva. Un’esperienza che conferma la volontà del progetto di costruire relazioni con realtà nazionali che da anni investono sulle nuove generazioni, rafforzando una rete di collaborazioni e opportunità per i ragazzi del territorio e non soloˮ, dichiarano i co-fondatori Giuseppe Di Sorbo ed Elisabetta Daniele. Un ringraziamento al fondatore Claudio Gubitosi per lʼinvito, a tutto lo Staff per lʼaccoglienza e la disponibilità dimostrate e al Sindaco della città di Caiazzo Stefano Giaquinto e alla sua amministrazione comunale che ha garantito trasporto gratuito a tutti i ragazzi presentiˮ, concludono.