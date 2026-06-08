Polizia e carabinieri impegnati in un doppio maxiblitz all’alba

Maddaloni (CE) – Non c’è tregua per criminalità e microcriminalità in città. Questa mattina Maddaloni è stata svegliata dauna sveglia speciale. Il rumore delle pale di elicottero che sorvolava sulla città calatina non ha lasciato spazio a dubbio alcuno.

Qualcosa stava accadendo in città. E non era la solita operazione di controllo ma qualcosa di più grosso.

Nelle due periferie opposte, laddove resistono ancora sacche di criminalità legate allo spaccio di droga e ad altri reati, via Feudo ad est e via Starzalunga a sud sono arrivate le auto di polizia e carabinieri per mettere a segno un maxi colpo.

Due operazioni diverse, un unico obiettivo. Mettere ordine in città e far trionfare la legalità e la giustizia.

Al momento le operazioni sono ancora in corso e i dettagli ufficiali saranno resi noti dai comunicati dei rispettivi corpi, ma abbiamo notizia di diversi arresti.

Foto di archivio.