Premier Meloni a Caivano “Per le periferie al Sud abbiamo investito 3 miliardi di euro”

Ieri a Caivano, in provincia di Caserta, all’inaugurazione del nuovo centro sportivo, presente anche la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni.

La Premier, nel corso dell’inaugurazione, ha tenuto un discorso nel quale ha affermato che a Caivano il governo “si è assunto le proprie responsabilità facendo una scommessa impegnativa che in passato le istituzioni avevano preferito non fare perché era rischiosa” ma “io credo che una politica seria deve tentare almeno di mettere la faccia dove le cose sono difficili”.

Ha poi ribadito l’importanza del decreto coesione, con il quale il Governo ha investito 3 miliardi di euro di fondi europei per le periferie di 14 citta metropolitane e 39 città medie del Sud, su un programma finalizzato alla rigenerazione urbana, al recupero delle aree disagiate e degradate.

“ Significa che avremo molte altre Caivano” ha chiosato infine la Presidente del Consiglio.