Premio Caivano 2026, a Carmine Marotta il riconoscimento principale

Lo storico Palazzo Marchesale di Casolla ha ospitato l’ottava edizione del Premio Caivano, manifestazione promossa dall’associazione Sveglia Caivano presieduta da Nino Navas e dedicata alle eccellenze, alle storie di riscatto e alle realtà che contribuiscono alla crescita del territorio.Tra gli ospiti della serata era presente anche il sindaco di Caivano, Antonio Angelino, che ha preso parte alla cerimonia insieme alle autorità e ai rappresentanti del mondo associativo, culturale e imprenditoriale. Nel corso dell’evento il primo cittadino ha consegnato una menzione speciale all’associazione “A Cor a Cor”, impegnata nel sostegno alle persone fragili e nelle attività sociali sul territorio. Nel suo saluto, Angelino ha evidenziato l’importanza di valorizzare le energie positive della città, sottolineando il ruolo di imprenditori, professionisti, associazioni, studenti e cittadini che, con il loro impegno quotidiano, contribuiscono a costruire un’immagine concreta e positiva di Caivano. Il riconoscimento principale dell’edizione 2026 è stato assegnato a Carmine Marotta, imprenditore originario del Parco Verde che ha raggiunto importanti risultati nel settore delle tecnologie per la produzione della burrata. Un Leone d’Argento speciale è stato invece conferito a Giosy Romano per il contributo offerto allo sviluppo produttivo e industriale del territorio. Nel corso della serata sono stati premiati anche esponenti del mondo della cultura, della medicina, dell’imprenditoria e dell’associazionismo locale, oltre a studenti e istituti scolastici distintisi per meriti e risultati. Ad arricchire il galà è stata la partecipazione del soprano Katia Ricciarelli, protagonista di un apprezzato momento musicale insieme al tenore Aniello Sepe e a giovani musicisti del territorio. Presentata dall’attore Lino D’Angiò e dal giornalista Antonio D’Ascoli, la manifestazione si è conclusa con una partecipata celebrazione delle eccellenze cittadine, confermandosi uno degli appuntamenti più significativi del calendario sociale e culturale di Caivano.

Post Views: 9