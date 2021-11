Presentazione del libro alla sede CIDIS di Caserta

Cittadinanza e diritti, presentazione del libro curato dal settimanale LEFT

Quando la donna sa inventare il mondo Caserta, 22 novembre 2021- ore 17.00

Sala CIDIS – Corso Trieste 257 2 Piano Saluti di Irma Halili

(Cidis Campania) Interventi di: Rita de Petra, Leda Di Paolo, Claudio Di Stefano, Anna Schettini.

Testimonianze di: Stella Eisenberg-Lella Palladino-Nadia Verdile

In collaborazione con Auser Caserta, Coop EVA e FTS Casertano.

Libro. Un libro a più mani, che vede il contributo di donne e di uomini, che hanno profuso nel testo

passione, interessi, studi e competenze professionali. L’idea di partenza del lavoro era di far

emergere, non tanto la storia delle donne, ma, insieme alla denuncia di annullamenti e

impedimenti a vari livelli, le realizzazione che molte donne hanno saputo concretizzare

“nonostante”, generando una speranza. Il nucleo temporale del libro va dal secondo dopoguerra

agli anni sessanta, con incursioni in epoche più lontane (vedi il ‘700 per la scoperta del vaccino del

vaiolo), e lambisce la grande svolta operata dal femminismo, accennando non solo alle importanti

conquiste sociali delle donne ma anche ai grandi mutamenti della mentalità e della cultura, con

l’apertura di grandi possibilità in tutti i campi: scientifici, artistici e finanche politici.

Non ci si è limitati all’Italia, in considerazione del fatto che, con lo sviluppo dei media, è difficile non essere influenzati da quel che accade sull’intero pianeta; molti sono i rimandi all’attualità e al fatto che ancora una volta sono le donne a subirne le conseguenze più nefaste.

Nel libro si spazia dal problematico rapporto delle donne con i partiti, alle censure della cultura,

letteratura e cinema, all’ambito scientifico, che solo oggi vede maggiori aperture, e alle professioni

“maschili” per definizione. Il libro si apre con due bellissime introduzioni e, in simmetria, si chiude

con due interviste altrettanto significative.