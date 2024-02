Protocollo “Zeus Caserta”, un aiuto per le donne vittime di violenza domestica e di genere

Caserta. Con l’obiettivo di realizzare uno strumento che aiuti e protegga le donne, rieducando e prendendosi cura di chi agisce con violenza dalla gestione delle emozioni al controllo dei propri impulsi, nasce “Zeus Caserta”, il Protocollo d’intesa tra la Questura del Capoluogo e il CAM Caserta.

Un percorso trattamentale volto a sperimentare, per i soggetti ammoniti, il recupero educativo e riabilitativo evitando la corsia punitiva.

Sarà siglato e presentato domani, mercoledi 14 febbraio alle ore 11.00, presso la sede del CAM a Caserta in via San Gennaro 4 (ex Caserma Sacchi).

Una sinergia -quella venutasi a creare tra il CAM Caserta e la Questura del Capoluogo- di cui si dice orgogliosa la Presidente del CAM Caserta, dott.ssa Farina, mirando a porre in essere una misura di prevenzione per la Promozione del Percorso di Trattamento, in Materia di Maltrattamenti, Atti Persecutori, Violenza Sessuale.

Il CAM Caserta “Centro di Osservazione Trattamento e Recupero dei Maltrattanti e degli Autori dei Reati”, nell’erogazione delle attività, seguirà le linee guida per lo sviluppo di standards per i programmi che operano con autori di condotte di violenza domestica “WWP- Work With Perpetrators of domestic violence in Europe”; garantirà percorsi individualizzati di recupero e riabilitazione per gli autori di reati di violenza domestica e di genere; realizzerà piani individualizzati di recupero, che possono prevedere anche attività di gruppo, tenendo documentazione delle quantità di presenze e qualità della partecipazione.

Inoltre, al suo interno gode del “Presidio Criminologico Territoriale” ed è in grado di monitorare gli utenti per i successivi ventiquattro mesi a conclusione del percorso di trattamento.

Alla firma del protocollo parteciperanno, il Sindaco di Caserta – Carlo Marino , il Presidente della Provincia di Caserta – Giorgio Magliocca, il Comandante della Polizia Municipale Caserta – Antonio Piricelli, l’Assessore Polizia Locale e Protezione Civile – Massimiliano Marzo.

Interverranno Pina Farina – Presidente CAM Caserta – Centro Osservazione e Trattamento Uomini Maltrattanti, Andrea Grassi – Questore di Caserta, Mario Grassia – Responsabile della Divisione Anticrimine, Primo Dirigente della Polizia di Stato, Maria Laura Forte – Direttore Ufficio Esecuzione Penale Esterna Caserta, Fernanda D’Ambrogio – Avvocato.