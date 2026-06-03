Pugni al cuore al CTS

ANCORA UNO SPETTACOLO AL CTS

Domenica 7 giugno alle ore 19:30, al Piccolo Teatro Cts di Caserta ci sarà lo spettacolo dal titolo PUGNI AL CUORE scritto e diretto da Antonio Mocciola con Raffaele Uliano. La sinossi riguarda la tragica storia di “Rukeli”, il pugile zingaro che fece impazzire i nazisti. Nel cuore della notte di un lager, tra il fango e il filo spinato, Johann Trollmann – il pugile Sinti che osò sfidare il Terzo Reich, viene costretto a un ultimo, grottesco combattimento. Per il divertimento dei suoi carcerieri, Rukeli deve boxare contro l’ombra di se stesso, nudo, privo di ogni protezione. Mentre i suoi piedi disegnano sul palco quella “danza” che lo rese celebre e che i nazisti bollarono come “non tedesca”, Rukeli ripercorre la sua ascesa e la sua caduta. Dalla gloria del titolo nazionale del 1933 — vinto tra gli applausi e strappato per decreto razziale — fino alla celebre protesta del ring, quando si presentò con i capelli tinti di biondo e il corpo cosparso di farina, parodiando l’ideale ariano. In questo monologo senza falsi pudori, la totale nudità dell’attore, Raffaele Uliano, diventa l’unica veste possibile per raccontare il degrado: dal trionfo nelle arene berlinesi alla polvere dei lavori forzati. Tra un pugno sferrato all’aria e un respiro spezzato dalla fame, Rukeli si rivolge ai suoi aguzzini e al pubblico, rivendicando la propria identità di uomo e di atleta. “Pugni al cuore” non è solo il racconto di una carriera spezzata, ma l’anatomia di un corpo che si rifiuta di cadere al tappeto, trasformando il ring in un altare e il lager in un ultimo, definitivo atto di ribellione. Lo spettacolo è vietato ai minori di anni 18. La sala è dotata aria condizionata.