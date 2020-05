“Quello che i ragazzi dicono#vicinieinascolto”Il Giordani celebra la Convenzione dei Diritti dell’infanzia

Caserta. Il Giordani con i suoi studenti in prima linea questo pomeriggio alle ore 17 .00 il webinar dell’Unicef sul tema: “Quello che i ragazzi dicono” #vicinieinascolto”

L’iniziativa vuole celebrare l’anniversario della ratifica della Convenzione ONU dei Diritti dell’Infanzia e della’Adolescenza : 27 maggio 1991-27 maggio 2020.

All’evento a cui si potrà partecipare da remoto interverranno l’assessore regionale Lucia Fortini, la presidente del Tribunale di Napoli Elisabetta Garzo, la delegata Unicef emergenza Covid 19 in Campania.

Modera il giornalista Rai Ettore De Lorenzo. Sarà possibile seguire la diretta anche dal profilo facebook Unicef Campania.

Chiunque voglia partecipare puo’ inviare una mail a comitato.campania.unicef.it

La Convenzione è stata ratificata dall’Italia il 27 maggio 1991 con la legge n. 176. L’ultimo paese ad aver ratificato la convenzione è stato la Somalia. La Convenzione è uno strumento giuridico e un riferimento a ogni sforzo compiuto in cinquant’anni di difesa dei diritti dei bambini; è composta da 54 articoli.

” Riteniamo – ha dichiarato la Prof.ssa Antonella Serpico D.S. Itis Giordani-che quella del 27 maggio sia una data di grande valore morale per richiamare il mondo intero sul superiore interesse dei bambini rispetto a qualsiasi altro ordine di priorita’ , in ogni azione legislativa e della convivenza civile .Con questi sentimenti ringraziamo chi ha reso possibile l’iniziativa da noi messa in campo e vi invitiamo a unirvi con vostre riflessioni in seno ad un dibattito relativo al mondo dell’infanzia e dell’adolescenza anche alla luce delle recenti vicende Covid19″.

I veri protagonisti dell’evento saranno gli studenti al quale si affiancheranno anche autorita’, presidi, docenti e genitori.

Tra i presenti, oltre il Dirigente Scolastico Antonella Serpico, anche Margherita Dini Ciacci, A. Del Bene, V.Ciaravolo,G.Ventre, F. Cascetta, N.Graziano, M.Longobardo, V. Delle Donne, E. Nardi, M. Apice, F.Buononato.