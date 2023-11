Questura di Caserta: proseguono le iniziative di sensibilizzazione sul tema della violenza di genere.

Proseguono le iniziative della Questura di Caserta di sensibilizzazione sul tema della violenza di genere. Dopo la “Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne”, celebrata lo scorso sabato 25 novembre, il Questore ha partecipato domenica scorsa allo spettacolo teatrale “I monologhi della V…”, organizzato presso il “Teatro San Pietro” di Caserta dall’Associazione “Soroptimist”. Durante lo spettacolo sono stati raccolti fondi per l’allestimento della stanza destinata all’ascolto di vittime di violenza, individuata in locali confiscati alla criminalità organizzata a disposizione della Questura di Caserta.

Il Questore, inoltre, ha preso parte ad altre iniziative indirizzate a sensibilizzare gli studenti delle scuole superiori contro la violenza di genere. Lunedì, presso il Teatro “Città della Pace” di Caserta, si è tenuta la rappresentazione “Trittico di donna”, organizzata dall’associazione culturale “Ali della mente”, cui è seguito un dibattito sul tema dell’educazione sentimentale, mentre nella giornata odierna ha partecipato all’assemblea di istituto del Liceo “Pietro Giannone” dove, tra gli altri, è stato affrontato il tema delle attività di contrasto della Polizia di Stato alla violenza.