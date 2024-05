Real flash interforze nella Valle. Evacuati scuole e comune

Valle di Maddaloni- Nella mattinata di venerdì 24 maggio si è tenuta a Valle di Maddaloni un’esercitazione REAL-FLASH INTERFORZE con EVACUAZIONE simultanea dell’ edificio comunale e dei tre plessi scolastici.

PRESENTE IL SINDACO DI VALLE DOTT. FRANCESCO BUZZO è LA Dott.ssa ROSA SUPPA DIRIGENTE SCOLASTICO DELL’ I.C. MADDALONI 2 – VALLE DI MADDALONI. L’esercitazione è stata organizzata dal CONSIGLIERE COMUNALE DELEGATO EUGENIO FARINA, DAL DOTT. CIRO MATERAZZO DISASTER- MANAGEMENT E DAL DOTT. FABIO MATERAZZO COORDINATORE ATTIVITA’ OPERATIVE.

ELENCO GRUPPI PARTECIPANTI :

*RRIGA – Raggruppamento Regionale Interforze Guardia Ambientale Maddaloni

* PROTEZIONE CIVILE – COMUNE DI VALLE DI MADDALONI

* ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI – MADDALONI

* C.R. I. COMITATO DI MADDALONI

* PROTEZIONE CIVILE – COMUNE DI CERVINO

* ASSOCIAZIONE CIRENEO SANT’AGATA DEI GOTI

* ASSOCIAZIONE NAZIONALE POLIZIA DI STATO – POZZUOLI

* MISERICORDIA – SAN FELICE A CANCELLO

* ANPANA – FMC NAPOLI

* ASSOCIAZIONE FALCHI P.S. -NAPOLI

Soddisfatti ed incuriositi i piccoli scolari, ” le prove di evacuazione a scuola e negli Enti pubblici, oltre ad essere un obbligo normativo sono un ottimo strumento per testare le procedure di emergenza da seguire in caso di pericolo e ridurre al minimo il rischio dei danni ” ha dichiarato il Sindaco dott. Francesco Buzzo. Ringraziando tutti i gruppi partecipanti in particolare il Com.te polizia Locale Cap. Lepore Rosa e il Com.te Stazione Carabiniere Mar.llo Buonocore Eduardo per aver garantito con la loro presenza la sicurezza dell’evento.

