Referendum : Grande successo a Caserta del ” Comitato Vassalli”

:Grande partecipazione di cittadini ed addetti ai lavori al convegno organizzato dal Comitato Vassalli per il referendum per il quale si voterà il 22/23 marzo per l’introduzione della separazione delle carriere.

Hanno partecipato come relatori: Romolo Vignola, Antonio Barbato, Claudio Botti, Felice Iossa, Giulio di Donato e Salvatore Sannino. Tutti gli interventi si sono contraddistinti per chiarezza e per la moderazione dei toni da apprezzare soprattutto in considerazione del recente involgarimento delle opinioni espresse sul tema. Il dibattito e’ stata brillantemente diretto dalla dottoressa Francesca Nardi, giornalista di grande spessore culturale. L’avvocato Romolo Vignola dichiara:

“ oggi a Caserta il socialismo laico e libertario, plasticamente rappresentato , dagli Onorevoli Felice Iossa e Giulio Di Donato, ha fatto sentire la sua voce in favore di una battaglia di civiltà giuridica e sociale”, continua l’avvocato ringraziando per l’organizzazione Alessandro Barbieri, Antonio De Falco, Dino Fusco e Francesca Giannini.

Grazie a tutti per la partecipazione