Caserta piange Sirio

Caserta. Un triste venerdì pomeriggio, 13 febbraio, per la Città di Caserta e per tutti coloro che hanno perso un “fratello”, una persona buona, stimata ed amata da tanti.

Rapidamente, alla mesta notizia, si sono diffusi sui social numerosi messaggi di cordoglio per Sirio Vallarelli, nipote dell’indimenticabile Don Mario Vallarelli, nonché noto Manager della Sieco, in passato, direttore dell’Ecocar, società attiva nel settore della raccolta rifiuti.

Sirio, purtroppo, lottava da tempo contro la leucemia e, durante la sua lotta, si era recato anche a Milano allo scopo di essere sottoposto a terapie e cure mediche.

Sfortunatamente, non è riuscito a sconfiggere il brutto male, ma ha tenuto duro fino alla fine, lasciando tutti nello sconforto più totale, quando il suo cuore, a soli 53 anni, ha smesso di battere, ieri pomeriggio, all’Ospedale Moscati di Aversa, in cui era ricoverato.

Nel pomeriggio di oggi, 14 febbraio, si terrà l’ultimo saluto a Sirio, presso la Parrocchia “Nostra Signora di Lourdes”