Terni e San Valentino

Terni è una città umbra dalla doppia anima: romantica e industriale. È la città delle acciaierie, infatti, ma è anche la città di San Valentino, suo patrono.

Sicuramente ricca di eventi in occasione del 14 febbraio, in realtà Terni merita una visita in qualunque stagione dell’anno.

Visitata a ottobre, una cosa che colpisce subito è la cordialità dei suoi abitanti: anche alla semplice richiesta di un’informazione, i passanti salutano augurando buona giornata.

A pochi km dal centro storico c’è la Basilica di San Valentino: in occasione del 14 febbraio, tutti gli anni, i fidanzati possono ricevere la benedizione degli anelli. La tradizione racconta che la basilica sorga proprio sul luogo di sepoltura del santo.

San Valentino

San Valentino era il vescovo di Terni, nel III secolo dopo Cristo. Perché è considerato il patrono degli innamorati? Perché celebrava matrimoni tra cristiani e pagani, nonostante le persecuzioni. Uomo molto caritatevole e devoto, era amante delle rose: le regalava alle coppie che univa in matrimonio. Ancora oggi, fuori la basilica, c’è un grande albero ai cui rami sono appesi cuori rossi con nomi di coppie e tante rose. Valentino fu martirizzato il 14 febbraio, sotto l’impero di Aureliano. Fu ucciso l’uomo, ma oggi il suo nome è famoso pressoché in tutto il mondo come protettore degli innamorati.

Il centro storico è visitabile a piedi e in una giornata. Si parte da Piazza della Repubblica, antico centro storico.

Palazzo Spada

L’edificio storico risale al XVI secolo e ospita oggi il Comune. È possibile visitarlo se non sono in corso consigli comunali. Le splendide sale sono decorate con dipinti dal XVI al XIX secolo. La sala consiliare, in particolare, porta la firma del pittore fiammingo Karel van Mander; sono sue La battaglia di Lepanto e La notte di san Bartolomeo.

Il Duomo

Il Duomo, dedicato a Maria Assunta, risale al VI secolo. Curiosità: contende con la basilica le spoglie di San Valentino. L’antica cripta sotterranea, probabilmente, nasce su un ex tempio di Giove. La chiesa di san Francesco Testimonianza del gotico umbro, si trova nell’omonima piazza. La sua costruzione risale al 1265.

CAOS

Il Museo CAOS, Centro Arti Opificio Siri, merita una visita. Consta di ben due musei: uno archeologico e l’altro di arte moderna e contemporanea. L’area mostra un’interessante opera di rivalutazione industriale e ospita anche spazi didattici.

Parco della Passeggiata

Il parco cittadino ospita l’Anfiteatro Fausto di Terni, costruzione romana del I secolo d. C. Oggi l’anfiteatro ospita eventi e concerti.

Cascata delle Marmore

Famosissima, attrae visitatori tutto l’anno e da tutto il mondo. È la cascata artificiale più alta del mondo, con i suoi ben 165 metri. Creata dai Romani, ha diversi sentieri e due belvedere, di cui uno è il cosiddetto Balcone degli Innamorati.