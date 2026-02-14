Ferrovie sotto attacco

Ancora rallentata la circolazione dei treni sulla direttrice AV Napoli – Firenze. Da questa mattina si registrano ritardi e soppressioni di fermate dei treni alta velocità. Tre distinti attentati sono stati operati nei pressi della capitale. Bruciati e distrutti cavi necessari per la circolazione ferroviaria, tra Salone e Labico sulla linea Roma – Napoli, mentre tra Settebagni e Roma Tiburtina un altro sabotaggio, ha interrotto la circolazione tra Roma e Firenze. Un terzo episodio e avvenuto nei pressi di Capena. Ancora una volta le linee ferroviarie italiane mostrano le loro fragilità nei confronti dei mali intenzionati. Il ministro Salvani, punta il dito contro i criminali, che hanno effettuato i sabotaggi invocando maggiori controlli