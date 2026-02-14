Carabinieri e militari dell’Esercito sorprendono persona intenta a smaltire rifiuti

Carabinieri del Nucleo Forestale di Marcianise, del Nucleo Radiomobile di Aversa, della

Squadra Intervento Operativo del Reggimento di Napoli e dell’Esercito Italiano del

contingente “Strade Sicure/Terra dei Fuochi”, hanno proceduto nei confronti di un soggetto

sorpreso in flagranza di reato ad abbandonare sul suolo rifiuti costituiti da imballaggi in

plastica ed RSU (frazione organica), in comune di Lusciano (CE), e precisamente dietro il

guard rail di una delle piazzole di sosta della S.P. n. 335 (ex SS. 265 dei Ponti della Valle).

I rifiuti venivano prelevati dall’interno di un’autovettura in disponibilità del contravventore.

La persona è stata deferita in stato di libertà per il reato di abbandono di rifiuti non

pericolosi sul suolo.

A carico dello stesso si è proceduto, inoltre, al sequestro dell’autovettura utilizzata per

trasportare i rifiuti ed all’immediato ritiro della patente di guida per l’applicazione della

sanzione accessoria della sospensione da tre mesi a nove mesi da irrogarsi a cura della

Prefettura di Caserta.