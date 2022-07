‘Reggia Festival – Visioni Reali’: salta l’evento inaugurale

Il comunicato di Confcommercio

Caserta – Con grande rammarico vi comunichiamo che l’evento del ‘Reggia Festival – Visioni Reali’, inizialmente previsto per questa sera nei cortili del Palazzo vanvitelliano di Caserta con la presenza dell’attore Toni Servillo e la proiezione del film ‘Qui rido io’ di Mario Martone, è stato sospeso e rinviato a data da destinarsi per cause indipendenti dalla volontà degli organizzatori. Una questione amministrativa finalizzata a garantire la sicurezza del pubblico non ha consentito di avere le autorizzazioni previste nei modi e nei tempi dettati dalla normativa vigente. Ci scusiamo con il pubblico per quanto accaduto. Si tratta di un episodio davvero spiacevole che mortifica innanzitutto noi che stiamo lavorando senza sosta da oltre un mese per la riuscita della manifestazione. Nella giornata di domani si svolgerà una nuova riunione della commissione tecnica di vigilanza nel corso della quale contiamo di poter esibire anche le ulteriori integrazioni che ci sono state richieste nella serata di domenica.