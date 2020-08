REGIONALI 2020. 20enne e casertana doc la candidata del PSI

Caserta. ” Ora è ufficiale e con soddisfazione lo possiamo annunciare . Alle elezioni regionali del 20 settembre 2020 la candidata casertana del Partito Socialista Italiano sarà Anna Fiorillo , una giovane compagna di appena 20 anni militante e attivista del Psi giovani Caserta”. Queste le parole di Antonio De Falco co-cordinatore cittadino , il quale ha fortemente voluto la candidatura della giovane Anna Fiorillo al consiglio regionale della Campania.

” Anna Fiorillo– ha continuato De Falco -rappresenta il nuovo percorso dei Socialisti Casertani . Tutti dicono di voler puntare sui giovani ma nei fatti stiamo assistendo per la città Caserta alle candidature dei soliti ” vecchi noti” . Abbiamo deciso, di comune accordo con tutto il direttivo cittadino, di affiancare Anna Fiorillo al nostro giovane consigliere comunale Gianluca Iannucci, anch’ egli alla prima candidatura a Palazzo Santa Lucia “.

” Dopo tanti anni di attivismo sul territorio ho accettato la sfida e sono scesa in campo – queste le parole di Anna Fiorillo la quale ha dimostrato da subito di avere le idee chiare -con tutto il rispetto per il Presidente Vincenzo de Luca, che ritengo abbia svolto un ottimo lavoro sull’intera Regione Campania, resto della convinzione che Caserta città sia stata fino ad oggi mal o forse mai rappresentata al consiglio regionale.

Annuncio fin da ora che punterò con convinzione sullo sviluppo del Turismo casertano e sulla effettiva e concreta riqualificazione della Reggia di Caserta fino ad oggi solo oggetto di inutile blaterare. Nei prossimi giorni presenterò alla città di Caserta e contemporaneamente allo stesso Presidente De Luca il mio progetto sul Palazzo Borbonico che dovrà diventare in pochissimo tempo fonte di lavoro per i casertani e fonte di attività turistica efficace ed efficiente. Ritengo, inoltre , che sia stata gestita in maniera non appropriata la vicenda del Policlinico edificato proprio dinanzi a cave autorizzate.

Ma di questo parleremo nei prossimi giorni”. “A proposito di cave- continua – la mia battaglia politica sarà incentrata anche sulla tutela dell’ ambiente , risorsa che fino ad oggi non è stata presa assolutamente in considerazione per la nostra città. Nel mio programma – conclude la candidata – è compreso un progetto chiaro che prevede la valorizzazione e di conseguenza un maggior consumo dei prodotti enogastronomici della nostra terra. Sono convinta che il rilancio occupazionale del nostro territorio sia fortemente legato ad una maggiore domanda delle eccellenze da noi prodotte”.

Soddisfazione per la candidatura di Anna Fiorillo è stata espressa anche da Guido Alizieri responsabile del Psi Giovani Caserta. ” Voglio ringraziare i coordinatori provinciali del partito Espedito Ziello e Raffaele Piazza per lo spazio enorme che con la candidatura di Anna essi hanno concesso ai giovani socialisti di Caserta. Sosterremo-conclude Alizieri– la battaglia della compagna Fiorillo coinvolgendo tutti i giovani casertani che hanno voglia di essere protagonisti e non più’ semplici pedine dei locali feudatari politici.”