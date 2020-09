REGIONALI 2020. VINCENZO OLIVA PSI :” Il Lavoro resta la mia priorità’ e quella dei Socialisti”

Caserta. ” Il problema occupazionale è al centro del mio programma elettorale” con queste paroleVincenzo Oliva, candidato PSI alle prossime elezioni regionali-circoscrizione Caserta, inizia a parlare dei suoi punti programmatici. Vincenzo Oliva , da oltre 50 anni socialista mette in campo gli argomenti che manifestano tutta la sua identità e all’ attaccamento a quel partito che nasce come ” Partito dei Lavoratori”.

“ Il problema Lavoro – continua Vincenzo Oliva – è stato trascurato da tutti le forze politiche degli ultimi trent’ anni, sia di maggioranza che di opposizione. Voglio ricordare a me stesso e a chi legge che il lavoro è un diritto di tutti e tutti hanno il diritto di lavorare. Creare occupazione equivale a creare ricchezza per operai , impiegati e anche per lo Stato. E’ arrivato il momento di affrontare questa piaga e chi lo deve fare se non i Socialisti”.

Vincenzo Oliva poi spiega anche quelle che sonno le proprie idee per combattere la piaga della disoccupazione : ” Proporrò’ la Bonifica del Volturno con depurazione delle acque che scorrono su tutto il litorale casertano. Pulendo il mare si puo’ pensare al rilancio delle attività di ristorazione, lidi balneari, bar e tutto cio’ che puo’ creare occupazione, partendo dal lago Patria e fino a tutto il Garigliano,sanificazione dell’ ambiente e il recupero delle falde acquifere.

Tramite gli organi Istituzionali del mio Partito- continua Vincenzo Oliva– chiederò’ il ripristino dello statuto dei lavoratori che fu modificato da Matteo Renzi , la modifica del contratto di lavoro sia per il settore metalmeccanico che per il settore edile . Ritengo che 6 ore lavorative al giorno – conclude Oliva- più’ 20 minuti di pausa per il pranzo rappresenti il giusto equilibro tra il lavoro e gli impegni extra lavoro ai quali ogni essere umano inevitabilmente deve ottemperare”.