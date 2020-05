Rifiuti abbandonati in Via dei Pasteur. La segnalazione di Maurizio Redi

Caserta. Riportiamo integralmente la segnalazione che Maurizio Redi, referente Movimento ET 24 agosto Caserta , ha fatto al Sindaco Carlo Marino e alla Polizia Municipale di Caserta.

Oggetto : Segnalazione relativa ad abbandono rifiuti

Il sottoscritto Redi Maurizio residente in Caserta Via dei Ginepri 5, referente Movimento ET 24 Agosto, circolo di Caserta.

Segnala quanto segue

Mi corre l’obbligo di segnalare alcune situazioni venutesi a creare recentemente in località Centurano Caserta, Via Pasteur (ex Via Montagna) e precisamente,salendo sulla destra verso la cava. Nella suddetta area si è costatato l’abbandono di rifiuti da parte di ignoti costituiti da copertoni, mobili, frigo, poltrone, tavolini, materassi, parti di motorini, tessuti e chincaglierie. Talirifiuti, sparsi nell’area, possono creare un grave pericolo alla salute e incolumità pubblica, danneggiando per altro l’ambiente.

L’esponente scrive a seguito di segnalazioni da parte dei residenti dell’area. Si segnala quanto sopra affinchéciascun organo indirizzato possa compiere doverosi accertamenti, al fine di individuare eventuali illeciti e si intervenga opportunamente ai necessari interventi di bonifica.

