RISSA DURANTE La FESTA Patronale

ALVIGNANO – Rissa tra adolescenti interrompe festa patronale ad Alvignano. La festa patronale di Alvignano è stata bruscamente interrotta domenica scorsa a causa di una rissa che ha coinvolto un gruppo di adolescenti. L’episodio ha scosso i presenti, trasformando un momento di festa in un evento agghiacciante. La rissa è avvenuta in Via San Ferdinando, nel bel mezzo dei festeggiamenti, e ha coinvolto ragazzini minorenni di diverse origini. Le cause che hanno scatenato la lite sono ancora in fase di indagine, ma la situazione è rapidamente degenerata in violenza. La scena è stata scioccante, con spintoni, urla e violenza che hanno lasciato tutti increduli. Le forze dell’ordine e i servizi di emergenza sono stati immediatamente allertati dagli spettatori.

Una pattuglia dei carabinieri e un’ambulanza del 118 sono intervenute tempestivamente sul posto. I due giovani feriti, presumibilmente di origine marocchina, sono stati portati in ospedale a Piedimonte Matese per ricevere cure mediche. Fortunatamente, le ferite al volto sono state lievi. Adesso sarà compito delle forze dell’ordine ricostruire l’accaduto, ascoltando i testimoni e i giovani coinvolti

seguiranno aggiornamenti