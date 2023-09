RIVOLUZIONE TECNOLOGICA IN PIAZZA DEGLI EROI

Arriva la Panchina “Intelligente” per la ricarica, gratuita, dei dispositivi elettronici

Una nuova era di tecnologia si è aperta a Casagiove in Piazza degli Eroi, con l’installazione di una panchina all’avanguardia che promette di rivoluzionare il modo in cui i cittadini interagiscono con o spazio uroano.

L’iniziativa, promossa dall’amministrazione comunale in collaborazione con l’azienda che si

occupa del arredo urbano, na portato all’installazione di una panchina intelligente dotata al porte uso integrate, fornendo un comodo punto di ricarica per dispositivi elettronici come smartphone

e labici.

Questo nuovo elemento nell’arredo urbano non solo offre un servizio essenziale per la vita quotidiana nell’era digitale, ma rappresenta anche un passo avanti verso la sostenibilita e l’efficienza energetica. La panchina è alimentata da pannelli solari integrati nel design, garantendo una fonte di energia pulita e rinnovabile.

Il Sindaco Giuseppe Vozza ha dichiarato: “Questa installazione rappresenta un passo avanti significativo nella trasformazione di Piazza degli Eroi in uno spazio moderno e tecnologicamente all’avanguardia. In Piazza degli Eroi, uno spaccato di modernità, destinato anche alle altre piazze della città, la prima panchina con pannelli fotovoltaici per ricarica telefonini, tablet e pc. Ora i cittadini e i visitatori potranno godere di un comodo punto di ricarica per i loro dispositivi elettronici, mentre si contibuisco anche a promuovere fonti di energia più sostenibili”.

L’iniziativa non solo offre un servizio utile ai cittadini, ma apre anche nuove prospettive per lo sviluppo tecnologico in ambito urbano. L’amministrazione comunale sta gia valutando la possibilità di espandere l’installazione di panchine intelligenti in altre aree della città, promuovendo cosi l’accessibilità e la sostenibilità nell’uso dello spazio pubblico.