S.Nicola la Strada – Elezioni 2020, nuova riunione informale dei candidati sindaci al Grand’Hotel Vanvitelli

SAN NICOLA LA STRADA – Se da una parte le forze collegata all’attuale maggioranza confermano il loro appoggio al sindaco uscente Vito Marotta, la stessa linearità non si trova nei suoi avversari dove, la quadratura del cerchio su alleanze e candidato sindaco appare ancora lontana. E per trovare la quadratura del cerchio, Gianpiero ZINZI tenta di coinvolgere tutti i presunti candidati a sindaco su un nome “condiviso” da tutti per tentare di battere la coalizione PD-Movimento Strada Nuova-ex NCD.



E per farlo ha già incontrato una volta tutti i “papabili” per conoscere le motivazioni di ciascuno di loro. Nel pomeriggio di lunedì, 27 gennaio 2020, presso il Grand’Hotel Vanvitelli in San Marco Evangelista ha convocato una nuova riunione. All’incontro hanno preso parte: Salvatore MASTROIANNI in rappresentanza della Lega, Nicola D’ANDREA, Gennaro MONA, Raffaele DELLA PERUTA, Vincenzo RUSSO SPENA, Pio Vincenzo FEOLA, Loredana DE LUCIA, Fabio SCHIAVO, quest’ultimo molto critico nei confronti dell’Amministrazione comunale guidata dal Sindaco Vito MAROTTA, grazie al quale ricopre la carica di Presidente del Consiglio Comunale e Vincenzo BATTAGLIAl commercialista ed pieddino e candidato “papabile”.



Nel corso della riunione cose nuove non ci sono state ma Zinzi non dispera di trovare i presupposti perché si possa concorrere “unitariamente” affinché l’eventuae coalizione possa vincere al primo turno. Non è facile mettere d’accordo tutti se non c’è la volontà da parte di più d’uno di fare un “passo indietro” anche perché, a sentire ciascuno di loro sono molte le cose che vanno cambiate a cominciare dalla caccia agli evasori totali e parziali, ad un puntuale e preciso pagamento delle risorse idriche a cadenza annuale e non a cadenza pluriennale, all’aumento della percentuale della raccolta differenziata, all’aumento del numero dei dipendenti (in alcune aree sono quasi ridotti al lumicino),

al ripristino della legalità in città soprattutto alla Rotonda, divenuta vera e propria piazza di spaccio, al ripristino della funzionalità delle strade cittadine, ridotte ad una sorte di “Parigi-Dakar”, ad un più attento controllo sulla illuminazione pubblica e sull’operato dell’attuale e prossima ditta che gestirà la raccolta dei rifiuti in Città, ad una riduzione dei costi della politica perché chi si candida deve sapere che “egli sarà sempre al servizio della collettività” e non deve pensare di aver “ottenuto un posto di lavoro” per i prossimi cinque anni.