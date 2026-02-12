S.Valentino con Gabriele Esposito

L’appuntamento del 14 febbraio anticipa il nuovo EP in uscita, che sarà preceduto da un secondo singolo inedito dal titolo “Pe’ sempe”.

L’amore, nelle sue forme più autentiche e durature, sarà il protagonista della serata di San Valentino al Teatro Lendi di Sant’Arpino (CE). Sabato 14 febbraio [Prevendite attive quì Biglietti euro 20+d.p. Inizio concerto ore 21:00], sul palco salirà infatti Gabriele Esposito con il suo spettacolo “Pe’ Sempe – Note di un amore che resta”, un’esperienza artistica totale che mescola con successo musica dal vivo, recitazione e danza, dopo i sold-out registrati al Teatro Sannazaro di Napoli e al Teatro Sala Roma di Nocera Inferiore.

Più di un concerto, “Pe’ Sempe” è un viaggio emozionale nel cuore dei sentimenti, concepito dallo stesso Esposito per esplorare il tema del tempo e di ciò che resta oltre il suo scorrere. Lo spettacolo, che vede il cantautore affiancato dalla sua storica band (Daniele de Iulio, Aldo Capasso, Ciro Cino e Andrea Libero Cito), offre una rilettura intima e teatrale dei suoi successi, arricchita da nuove sfumature e momenti di pura narrazione scenica. Un format innovativo che Esposito ha individuato come la dimensione più completa per esprimere la profondità della sua musica e creare una connessione unica con il pubblico.

La scelta del Teatro Lendi, luogo dal fascino raccolto e romantico, in una data simbolica come quella di San Valentino, non è casuale. «Sarà uno spettacolo con qualche chicca e sorpresa inerente a questo giorno speciale», anticipa Esposito, sottolineando il desiderio di celebrare le emozioni genuine in un’epoca di relazioni spesso fugaci.

La serata sarà anche un’anteprima speciale del prossimo capitolo discografico di Gabriele Esposito. Dopo il recente singolo “Chella Llà”, che ha conquistato le piattaforme streaming e acceso i riflettori sul suo imminente lavoro in studio (in uscita la prossima primavera per Asino Dischi), il cantautore è pronto a svelare presto un nuovo singolo.

Il brano dal titolo “Pe’ Sempe”, in uscita nelle prossime settimane, segnerà un ritorno a una cantabilità più intima e sentimentale e anticipa il nuovo EP che Esposito sta ultimando. Lo spettacolo al Teatro Lendi offrirà quindi agli spettatori una finestra esclusiva sul sound e sui temi che caratterizzeranno il suo futuro progetto discografico.

NOTE BIOGRAFICHE

Considerato una delle voci più promettenti e rappresentative della nuova scena musicale napoletana e italiana, Gabriele Esposito ha saputo conquistare il pubblico unendo la tradizione della sua città con un sound moderno e internazionale. Molto apprezzato dalla GenZ, il suo sound mescola pop, indie e le sonorità tradizionali napoletane, dando vita al sound “new-politan” che sta emergendo con forza. Dopo l’esperienza a XFactor10 e la pubblicazione di EP di successo, la sua scrittura autentica continua a parlare d’amore, speranza e vita vissuta, conquistando il cuore di milioni di persone.