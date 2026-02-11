Eventi

S. Valentino in musica

Di Redazione

Domenica 15 febbraio ore 18, al teatro Augusteo di Napoli, Piazzetta duca d’Aosta 263, si festeggia l’Amore con lo spettacolo musicale “That’s Napoli in Love”, ideato e diretto dal M.° Carlo Morelli.
Musica, emozioni e passione per uno show speciale di San Valentino, per celebrare la festa degli innamorati con uno spettacolo unico e coinvolgente, che regalerà al pubblico un’esperienza musicale emozionante tra tradizione e sentimento.
Un grande spettacolo corale che fonde la magia della musica napoletana con le più belle melodie d’amore.

Biglietti a partire da 25 Euro, disponibili al botteghino, presso le rivendite e online su Bigliettoveloce e Ticketone.

https://bigliettoveloce.it/spettacolo?id=8165