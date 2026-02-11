S. Valentino in musica

Domenica 15 febbraio ore 18, al teatro Augusteo di Napoli, Piazzetta duca d’Aosta 263, si festeggia l’Amore con lo spettacolo musicale “That’s Napoli in Love”, ideato e diretto dal M.° Carlo Morelli.

Musica, emozioni e passione per uno show speciale di San Valentino, per celebrare la festa degli innamorati con uno spettacolo unico e coinvolgente, che regalerà al pubblico un’esperienza musicale emozionante tra tradizione e sentimento.

Un grande spettacolo corale che fonde la magia della musica napoletana con le più belle melodie d’amore.

Biglietti a partire da 25 Euro, disponibili al botteghino, presso le rivendite e online su Bigliettoveloce e Ticketone.

https://bigliettoveloce.it/spettacolo?id=8165