Sabato 30 ottobre la presentazione del libro di Lello Ragni

Caserta. Sabato 30 ottobre con inizio alle ore 18.00 nella Casa Canonica di Piedimonte di Casolla, in Caserta, sarà presentato il libro Libertà Libertà crisi, terrorismo, pandemia nell’era digitale di Lello Ragni, Edizioni del Martello.

La presentazione è stata organizzata dalle associazioni “CasertAzione”, “Liberalibri” e “La Cultura racconta”.

Sul libro parleranno Enzo De Rosa, Francesco Guida, Giuseppe Vozza, Pasquale Costagliola, Mario Di Fonzo; modererà l’incontro il giornalista Ernesto Ferrante. Non si tratterà di veri e propri interventi, ma di dialoghi tra tutti i presenti, per far sì che ognuno possa portare il proprio contributo per approfondire la conoscenza di questi fenomeni pandemici e sanitari ma con gravi ripercussioni politiche, che quasi sicuramente disegneranno o certificheranno un nuovo modello di società.

L’autore Lello Ragni, che ha all’attivo altre pubblicazioni e che collabora anche a diverse riviste, sarà presente all’incontro e di sicuro porterà il suo valido contributo di conoscenza