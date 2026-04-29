Sal Da Vinci conquista Belve: autenticità, ironia e rispetto nel faccia a faccia con Francesca Fagnani

Nella cornice tagliente e senza filtri del programma Belve, il confronto tra Francesca Fagnani e Sal Da Vinci si è trasformato in qualcosa di più di una semplice intervista: un dialogo serrato, sì, ma anche un racconto autentico di un artista che ha scelto la via della trasparenza. Protagonista del successo sanremese con Per sempre sì, Sal Da Vinci ha affrontato senza esitazioni anche le critiche più pungenti. Quando la conduttrice richiama il dibattito acceso nato attorno al brano, il cantante non si sottrae: “Troppo!”, risponde con amarezza, lasciando emergere il peso di polemiche che, a suo dire, hanno superato il limite del confronto artistico. Nel mirino anche le parole del giornalista Aldo Cazzullo, che aveva definito il brano adatto a contesti discutibili. La replica di Da Vinci è netta ma misurata: “Ma perché, esiste un repertorio della camorra?”. Una frase che diventa difesa non solo personale, ma anche del pubblico che lo ha sostenuto: “È come dare dell’imbecille a chi mi ha votato”. Nessuna aggressività, però, solo il desiderio di ristabilire equilibrio e rispetto, tanto da aver invitato i propri fan a non alimentare ulteriori polemiche. Il clima si alleggerisce quando Fagnani provoca con ironia: “Cazzullo la canticchia sotto la doccia?”. La risposta, pronta e sorridente, restituisce tutta la leggerezza dell’artista: “Secondo me sì!”. È in questi momenti che emerge la cifra comunicativa di Sal Da Vinci: diretto, ma mai sopra le righe. Non manca uno sguardo sulla vita privata, raccontata con discrezione e una punta di malizia. Alla domanda sulla lunga relazione con la moglie, iniziata in giovanissima età, il cantante risponde con una battuta allusiva che strappa un sorriso, evitando però qualsiasi scivolata nel gossip. Tra i passaggi più personali, anche il ricordo dell’adolescenza e del rapporto con il padre, vissuto tra affetti profondi e momenti difficili, fino alla perdita durante una tournée. Un racconto che aggiunge spessore umano a una figura artistica già solida. L’intervista si chiude con un episodio leggero e surreale — quello dell’“ospite invisibile” in un albergo di Trani — ma soprattutto con un gesto significativo: l’abbraccio finale di Francesca Fagnani. Un segno di stima che suggella un confronto in cui Sal Da Vinci ha saputo mantenere equilibrio, autenticità e rispetto. In un contesto televisivo noto per mettere a nudo gli ospiti, il cantante napoletano esce rafforzato, dimostrando che si può rispondere anche alle domande più scomode senza perdere misura — e, anzi, conquistando credibilità.