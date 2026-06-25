San Guglielmo, Patrono d’Irpinia: fede e speranza a Montevergine.

Tanti i fedeli che hanno raggiunto la vetta grazie alla funicolare, esprimendo soddisfazione e gratitudine per aver potuto partecipare alle celebrazioni. Dalle istituzioni, intanto, arrivano rassicurazioni sui lavori in corso e sulla riapertura del traffico veicolare verso il santuario. Presenti anche i cavalieri e le dame dell’Ordine Equestre del Santo Sepolcro di Gerusalemme. A celebrare la Santa Messa nella basilica cattedrale di Montevergine, Sua Eminenza Card. Ángel Fernández Artime S.D.B. Pro Prefetto del Dicastero per gli Istituti di Vita Consacrata e la Società di Vita Apostolica e l’Abate di Montevergine Riccardo Luca Guariglia. L’auspicio è che Montevergine possa diventare di nuovo, riaprendo la strada il faro di religiosità e di turismo che negli anni ha differenziato l’Irpinia.

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