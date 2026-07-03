San Leucio, “Tra fili e racconti”: un viaggio nella storia che conquista il pubblico

Un tuffo nella storia, tra antichi mestieri, musica e teatro, ha animato il borgo di San Leucio in occasione di “Tra fili e racconti”, l’evento che il 28 giugno ha inaugurato le celebrazioni del 50° Corteo Storico della Real Colonia. Fin dalle prime ore della serata, le vie del borgo si sono riempite di visitatori accolti da scene di vita settecentesca, dimostrazioni della lavorazione della seta, racconti popolari, danze e figuranti in costume. Ogni angolo ha raccontato un frammento dell’identità leuciana, facendo rivivere i valori di una comunità che rappresentò uno dei più avanzati modelli sociali del Regno borbonico. L’atmosfera coinvolgente e la partecipazione del pubblico hanno trasformato il centro storico in un grande teatro all’aperto, dove memoria e cultura si sono intrecciate in un percorso ricco di emozioni. L’iniziativa ha preceduto il tradizionale Corteo Storico, confermandosi un appuntamento capace di valorizzare il patrimonio culturale di San Leucio e di avvicinare cittadini e visitatori alla storia della Real Colonia. Il successo della manifestazione è stato reso possibile anche dalla straordinaria prova di attori, figuranti, musici e delle numerose associazioni coinvolte, che con professionalità, passione e una cura impeccabile per costumi, scenografie e interpretazioni hanno trasformato il borgo in un autentico teatro a cielo aperto. Un lavoro corale che ha saputo raccontare la storia, l’arte e l’anima della Real Colonia, emozionando il pubblico e confermando come la memoria trovi la sua forza nell’impegno di chi, con dedizione e talento, continua a custodire e tramandare l’identità di San Leucio.

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