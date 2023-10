SANTA MARIA CAPUA VETERE : OMICIDIO , INDAGATO CHRISTIAN BUONPANE

Christian Buonpane 40enne già indiziato per precedenti reati contro il patrimonio e droga è stato ritenuto responsabile dalla Procura di Santa Maria Capua Vetere per il tentato omicidio di M.F un 47 enne di Santa Maria Capua Vetere.

Alle ore 23.00 di lunedì 9 ottobre , in via Firenze nel rione Sant’Andrea dei Lagni , la vittima stava passando la serata in compagnia di altre persone , quando una Mercedes di colore nero si è avvicinata alla vettura dell’uomo ed ha sparato un colpo di fucile , il parabrezza è immediatamente stato infranto colpendo così l’uomo su tutto il volto , soprattutto sullo zigomo e sulla guancia , tuttavia il 47enne è riuscito ad uscire , anche se non poco barcollante dall’auto intriso di sangue , ha iniziato poi a vagare per strada e solo dopo un pò notato dai residenti che hanno allertato il 118 .

E’ stato soccorso e portato all’ospedale di Santa Maria Capua Vetere dove è stato ricoverato in prognosi riservata .

Le motivazioni del gesto sarebbero personali che legano i due uomini , l’imputato è assistito dall’avvocato Angelo Raucci .